Чем занимаются адвокаты

Адвокат, услуги которого можно получить на https://antonkostik.ru и многих иных сайтах, является профессионалом, осуществляющим правовую защиту в суде, а также судебные и административные процессы. Кроме того, он консультирует и дает советы по юридическим вопросам. Нередко адвокатов путают с юристами, однако юристы - это просто профессионалы, обладающие знаниями в различных областях законодательства (уголовного, трудового, коммерческого, административного, налогового и др.) При этом следует понимать, что адвокат является и юристом тоже, однако не каждый юрист может быть адвокатом.

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Их подготовка включает знание истории, философии, культуры, литературы, публичных выступлений, экономики, социологии, телеологии, судебной медицины и политики. Они могут быть ориентированы на частный профиль в качестве советника и представителя физических или юридических лиц или иметь общедоступный профиль, связанный с правительством и государственной администрацией.

В большинстве правовых систем различных стран для занятия этой профессией требуется юридическое образование в университете (юридическая степень), членство в коллегии адвокатов или соответствующее разрешение от государства. Людям, желающим стать адвокатами, необходимо не только знать закон в строго технических терминах, но и приобрести ряд навыков, которые потребуются при выполнении работы в данной профессии. От юриста же ожидается, что он умеет выслушивать своих клиентов или, например, быть эффективным в выдаче своих рекомендаций.

При этом в нескольких странах когда-то профессия адвоката была объединена с профессией юриста, и с тех пор в них представители профессии юриста могут выполнять адвокатскую работу.

В странах с объединенными профессиями юристу обычно разрешается выполнять все обязанности, перечисленные ниже.

Устный аргумент в суде

Расследование и составление судебных документов

Адвокация (письменная и устная) в административных слушаниях

Правовое предупреждение

Защита интеллектуальной собственности

Ведение переговоров и составление договоров

Осуществить замысел умершего

Судебное преследование и защита предполагаемых преступников

Интересный факт

В Греции также были ораторы, которые посвящали себя составлению состязательных бумаг для тех, кто в них нуждался, хотя такая практика противоречила положениям законов, которые предписывали сторонам защищаться, не прибегая к иностранной помощи.