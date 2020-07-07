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Самостоятельный поиск адвоката в сети Интернет

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Как ферзь в шахматах может ходить в любом направлении, так адвокат может оказывать юридическую помощь по любому правовому вопросу.

Наше государство регулярно принимает множество законов и подзаконных актов, награждая нас новыми правами и обязанностями. Как разобраться в непонятной правовой ситуации без квалифицированного юриста? Обратитесь к адвокату за помощью.

Как ферзь в шахматах может ходить в любом направлении, так адвокат может оказывать юридическую помощь по любому правовому вопросу. Ограничения могут быть лишь персонального характера – личный выбор адвокатом направления деятельности, а также его занятость в данный момент.

Простой гражданин, как правило, сталкивается с законом, когда попадает под административную ответственность – например, нарушает правила дорожного движения. Закон также применяется, когда правоотношения носят гражданских характер – к примеру, ответственность причинителя вреда, нарушение прав потребителя, семейные отношения и т.д. Правоотношения экономического характера влияют на деятельность субъектов предпринимательской деятельности, где также применяется закон. И наконец, все граждане подлежат уголовной ответственности за совершение преступлений. Для всех перечисленных видов правовых отношений может потребоваться адвокатская помощь. В уголовном процессе без неё никуда.

Надо понимать, что адвокат это не парикмахер, поэтому не стоит идти за помощью к ближайшему к вам лицу, назвавшему себя юристом. Также не рекомендуется доверять свою проблему посредникам, которые обещают вам его подобрать. Найдите адвоката сами с помощью поиска в сети Интернет - это просто.

Важно обратить своё внимание на то, чтобы исходя из информации, представленной на найденном сайте, было понятно кого вы нашли. Луше всего, когда это персональный сайт – как например, www.advokatvostokov.ru. В любом случае из информации на странице должно быть ясно следующее: в какой адвокатской палате он состоит, его регистрационный номер, в какой коллегии адвокатов числится либо состоит в каком-то ином образовании – например, в кабинете. На сайте должна быть указана контактная информация – адрес и телефон, очень желательно видеть внешний вид адвоката на фото, ну и, конечно, должны быть описаны направления профессиональной деятельности, по которым осуществляется помощь.

Если следовать приведенным выше рекомендациям, то вы быстро найдете специалиста, способного вам помочь. Не доверяйте правовым советам из непроверенных источников, читая статьи никому не известных юристов. Доверяйте профессионалам.

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