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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Маркетинговые инструменты Roistat

Маркетинговые инструменты Roistat

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Roistat объединяет возможности унифицированного отслеживания данных, позволяя компаниям консолидировать данные из различных маркетинговых каналов в единую централизованную платформу

Roistat объединяет возможности унифицированного отслеживания данных, позволяя компаниям консолидировать данные из различных маркетинговых каналов в единую централизованную платформу. От онлайн-рекламы и социальных сетей до кампаний по электронной почте и аналитики сайтов, сервис https://roistat.com/ru/ обеспечивает целостное представление о маркетинговой эффективности.

Многоканальная атрибуция

Понимание пути взаимодействия с клиентами через множество точек соприкосновения важно для эффективных маркетинговых стратегий. Функция многоканальной атрибуции Roistat позволяет компаниям привязывать конверсии и продажи к конкретным маркетинговым каналам, предоставляя информацию о том, какие каналы наиболее эффективны для привлечения клиентов и увеличения конверсий.

Roistat позволяет пользователям создавать настраиваемые информационные панели, адаптированные к их конкретным потребностям. Владельцы бизнеса, маркетологи и директора по маркетингу могут выбирать ключевые показатели эффективности (KPI), которые наиболее важны для их бизнес-целей, обеспечивая быстрый и легкий доступ к показателям, определяющим принятие решений.

Отслеживание маркетинговых затрат

Эффективный маркетинг требует глубокого понимания затрат и окупаемости инвестиций (ROI):

  • Функция отслеживания маркетинговых затрат Roistat позволяет компаниям отслеживать свои маркетинговые расходы по различным каналам и кампаниям, что позволяет им оптимизировать распределение бюджета и максимизировать отдачу от своих маркетинговых усилий.
  • Для компаний, которые полагаются на лидогенерацию, Roistat предлагает возможности определения источника лидов.
  • Эта функция позволяет пользователям отслеживать происхождение лидов, предоставляя информацию о том, какие маркетинговые каналы наиболее успешны в привлечении ценных лидов и клиентов.

Понимание пути клиента от осознания до конверсии имеет решающее значение для оптимизации маркетинговых стратегий. Roistat облегчает углубленный анализ воронки продаж, позволяя компаниям выявлять узкие места, оптимизировать точки конверсии и улучшать общее качество обслуживания клиентов.

Аналитика в режиме реального времени

В быстро меняющемся мире цифрового маркетинга информация в режиме реального времени бесценна. Roistat предоставляет аналитику в режиме реального времени, позволяя компаниям отслеживать эффективность кампаний, отслеживать поведение пользователей и оперативно реагировать на возникающие тенденции или проблемы.

Сервис разработан для плавной интеграции с популярными системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и аналитическими инструментами. Эта интеграция расширяет возможности платформы, предоставляя пользователям всестороннее представление о взаимодействии с клиентами и позволяя принимать более обоснованные решения.

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