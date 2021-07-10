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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Виктор Финский и его законотворческая деятельность

Виктор Финский и его законотворческая деятельность

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Виктор Пинский - это один из известных российских общественно-политических деятелей.

Виктор Пинский - это один из известных российских общественно-политических деятелей. Человек начал свою трудовую деятельность с работы слесаря. Получил высшее образование, после этого 20 лет проработал в области юриспруденции. После того, как его избрали в заксобрание Приморского края Виктор Пинский стал главным представителем рабочего населения этой области. На сегодня он занимает должность депутата Госдумы. В процессе своей деятельности продолжает достаточно активно отстаивать интересы трудящихся.

Законотворческая деятельность

Именно это направление деятельности Виктора Пинского заслуживает особого внимания. Работая в Государственной Думе, Виктор продолжает делать все возможное для того, чтобы улучшить положение, в котором находятся многочисленные трудовые коллективы, работающие в Приморском крае. Принимается достаточно большое количество законодательных актов. Среди основных достижений Виктора Витальевича можно выделить следующие:

  • разработка инициатив, полностью направленных на сохранение рабочих мест;
  • ведется работа, направленная на появление новых мест;
  • принимаются законы об опережающем развитии;
  • развивается программа для приезжих семей - Дальневосточный гектар, связанная с освоением территорий.

Одновременно с этим политик участвовал в разработке разных проектов, направленных на регулирование трудовых отношений и порядков внутри организаций. Однажды он выполнял функции одного из авторов поправок в кодексе. Они обеспечивали ему участие в заседаниях коллективного органа, в эффективном управлении организациями.

Также принималось большое количество решений, касающихся изменений в нормах Федерального законодательства. В частности, был уточнен круг лиц, которые имеют право представлять интересы муниципальных служащих в действующих на сегодня профсоюзах.

В рамках работы данного комитета политик принимал решение рассматривать законопроекты, связанные с модернизацией в такой сфере деятельности, как судопроизводство. Он принимал личное участие в инициативах, связанных с заключением разных досудебных соглашений. Были установлены предельные сроки по изменению меры пресечения, по проведению определенных мероприятий.

Авторские законопроекты

Виктор Витальевич выступил в качестве соавтора законодательной инициативы, направленной на то, чтобы наделить действующих нотариусов правом получать данные из реестра. Речь идет о запросе и получении информации о том, в каком статусе находится недвижимость граждан.
Кроме того, у нотариусов по его мнению должен быть доступ к государственной регистрации, рождению, смерти, прекращению и заключению официальных браков. Благодаря этому можно будет избежать огромного количества мошеннических действий. Одновременно с этим можно будет сохранить время на оказание нотариальных услуг.

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