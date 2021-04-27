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Питерец.ру » Политика » Зюганов снова переизбран Председателем ЦК КПРФ, Царихин вошёл в Центральный комитет партии

Зюганов снова переизбран Председателем ЦК КПРФ, Царихин вошёл в Центральный комитет партии

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
kprf.ru
Первый секретарь Ленинградского областного отделения КПРФ Виктор Царихин стал единственным представителем региона в ЦК.

По завершении первого этапа очередного Съезда КПРФ стало известно: Геннадий Зюганов сохранил партийный пост, который он занимает с 1993 года. Официальные сообщения о работе Съезда шли на партийном сайте в режиме онлайн, и смены партийного лидера не произошло. СМИ сообщили, что Зюганова переизбрали единогласно, то есть голосовавших «против» или воздержавшихся не было. «Питерец.ру» предполагает, что голосование шло по традиционной для КПРФ формуле «в порядке поступления кандидатур», первым предложили Зюганова и сохранили 76-летнего депутата всех созывов Госдумы на новый срок в качестве Председателя ЦК КПРФ.

Что касается представительства коммунистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ЦК КПРФ, то ситуация здесь такая. Всего в Центральный комитет избрано 188 человек, из них пятеро представляют горком Петербурга, и только один – Ленинградскую область. Виктор Царихин (на фото), который недавно возглавил обком КПРФ Ленобласти (происходило это не без инцидентов, и стал единственным членом ЦК от партийцев Ленобласти.

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