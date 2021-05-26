Обустраиваем парковку: какие колесоотбойники выбрать?

Любая парковка представляет собой зону повышенной опасности. На таких территориях постоянно передвигаются машины и люди, очень тесно стоят автомобили, часто затруднен обзор и высока вероятность столкновений. Защитить от повреждений машины на парковке помогают колесоотбойники.

Колесоотбойники помогают решать такие задачи, как разграничение парковочных мест, обеспечение безопасности, ограничение мест для заезда на стоянку. На рынке вы можете встретить разные виды такого оборудования.

Какие колесоотбойники выбрать для обустройства стоянки?

Самые популярные изделия – резиновые колесотбойники длиной 6 футов, или 1,83 метра. Такая длина выбрана потому, что колесная база большинства современных автомобилей составляет 1,9 метра. Изделия из резины очень прочные, хорошо выдерживают наезды автомобилей и имеют привлекательный внешний вид. Их чаще всего используют как на открытых парковках, так и на закрытых многоэтажных паркингах.

Композитные колесоотбойники длиной 1,83 метра уверенно держат вторую позицию в рейтинге лучших. Вы можете встретить также название «полимерпесчаные колесоотбойники» – знайте, что речь идет об одном и том же изделии. Материал, из которого они изготовлены, не имеет неприятного запаха. Это особенно важно, когда обустраивается закрытая парковка в жилом доме.

Двухметровые резиновые и полимерпесчаные колесоотбойники имеет смысл устанавливать в тех случаях, когда видимости обычных недостаточно. Изделия с большей длиной за счет увеличенных световозвращающих полос хорошо заметны в темноте, на недостаточно освещенной подземной парковке.

Для решения проблемы хаотичного движения машин по парковке рекомендуется выбирать усиленные колесоотбойники-делиниаторы. Они значительно снижают количество столкновений машин на крупных парковках, например, на территориях торговых и офисных центров. Для того, чтобы места установки таких разделителей было лучше видно, можно пометить их при помощи сигнальных вех или флажков.

Колесоотбойники металлические немного отстают по популярности, в основном за счет сложности их установки по сравнению с резиновыми и композитными изделиями. Однако у них есть свои преимущества: возможность увеличивать высоту, изготавливать отбойники сложной изогнутой формы, высокая прочность. Металлические отбойники хорошо выдерживают наезды даже больших грузовых автомобилей.

С помощью этой статьи вам будет проще подобрать подходящую модель отбойников для парковки в соответствии с вашими целями.