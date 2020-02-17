Контрактные двигатели на Nissan от Omegaautogroup

Автомобили японского бренда Nissan позволяют автовладельцам чувствовать себя спокойно и уверенно на любых дорогах. Благодаря использованию надежных комплектующих машины рассчитаны на интенсивный режим эксплуатации, редко требуют ремонта.
История бренда Nissan
Японский бренд Nissan входит в тройку крупных автопроизводителей Японии вместе с Toyota и Honda. Специализируется на производстве легковых, коммерческих и грузовых авто, комплектующих и узлов. Компания производит и электрокары, заботясь об окружающее среде.
Бренд имеет несколько заводов в Японии, предприятия в Китае, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Таиланде, Мексике, Испании, Великобритании. Nissan использует накопленный опыт, чтобы создавать новые более совершенные технологии и производить качественные, надежные, комфортабельные автомобили.
Контрактные двигатели Nissan
Когда мотор автомобиля изживает свой ресурс полностью, нецелесообразно проводить дорогостоящи ремонт – оптимальным станет приобретение контрактного мотора.
Контрактные двигатели – это силовые агрегаты, снятые с исправных автомобилей, которые не подвергались ремонту и эксплуатировались исключительно на европейских дорогах.
Моторы снимаются с автомобилей, куда были установлены на заводе-изготовителе, и подбираются строго по модели машины, году выпуска. Только в таком случае гарантировано идеальное совпадение характеристик и длительный срок беспроблемной эксплуатации.
Завозятся б/у двигатели для японских автомобилей из Японии, они снимаются с исправных автомобилей.
Тот факт, что машины не ездили по дорогам РФ и стран СНГ, положительно отражается на качестве моторов, которые сохраняют ресурс и могут эксплуатироваться несколько лет без необходимости ремонта.
Контрактные двигатели можно подобрать на модели авто:
- ALMERA HR15DE;
- ALMERA QG15DE;
- JUKE HR15DE;
- JUKE MR16DDT;
- MAXIMA VQ20DE;
- MAXIMA VQ30DE;
- MICRA CR12DE;
- MURANO VQ35DE;
- NAVARA KA24DE;
- NOTE CR14DE;
- Pathfinder VG33E;
- PATROL RD28;
- PATROL RD28T.
Автовладельцы получают гарантированное качество, что подтверждается технической документацией, а специаисты компании Omegaautogroup предоставляют услуги по установке и пусконаладочным работам.
Для заказа контрактного двигателя необходимо указать характеристики своего авто, после чего менеджер компании подберет мотор из имеющихся на складе или закажет у японских поставщиков.
Omegaautogroup — преимущества компании №1 по поставкам двигателей из Японии
Компания OmegaAutoGroup – надежный партнер по поставкам контрактных моторов из Японии. Профессионалы специализируются на поставках любых комплектующих для автомобилей брендв: двигателей, КПП, прочих узлов. Каждый двигатель проходит тщательную предпродажную диагностику и тестирование на работоспособность.
Компания предлагает купить с доставкой и установкой двигатель Nissan на omegaautogroup.ru, выбрав модель и год выпуска для идеального подбора мотора.
Благодаря прямым связям с поставщиками отсутствуют посреднические наценки, дополнительные затраты. Гарантирована оперативность поставки, тщательный подбор комплектующих и комплексные работы по замене двигателя.