Контрактные двигатели на Nissan от Omegaautogroup

Автомобили японского бренда Nissan позволяют автовладельцам чувствовать себя спокойно и уверенно на любых дорогах. Благодаря использованию надежных комплектующих машины рассчитаны на интенсивный режим эксплуатации, редко требуют ремонта.

История бренда Nissan

Японский бренд Nissan входит в тройку крупных автопроизводителей Японии вместе с Toyota и Honda. Специализируется на производстве легковых, коммерческих и грузовых авто, комплектующих и узлов. Компания производит и электрокары, заботясь об окружающее среде.

Бренд имеет несколько заводов в Японии, предприятия в Китае, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Таиланде, Мексике, Испании, Великобритании. Nissan использует накопленный опыт, чтобы создавать новые более совершенные технологии и производить качественные, надежные, комфортабельные автомобили.

Контрактные двигатели Nissan

Когда мотор автомобиля изживает свой ресурс полностью, нецелесообразно проводить дорогостоящи ремонт – оптимальным станет приобретение контрактного мотора.

Контрактные двигатели – это силовые агрегаты, снятые с исправных автомобилей, которые не подвергались ремонту и эксплуатировались исключительно на европейских дорогах.

Моторы снимаются с автомобилей, куда были установлены на заводе-изготовителе, и подбираются строго по модели машины, году выпуска. Только в таком случае гарантировано идеальное совпадение характеристик и длительный срок беспроблемной эксплуатации.

Завозятся б/у двигатели для японских автомобилей из Японии, они снимаются с исправных автомобилей.

Тот факт, что машины не ездили по дорогам РФ и стран СНГ, положительно отражается на качестве моторов, которые сохраняют ресурс и могут эксплуатироваться несколько лет без необходимости ремонта.

Контрактные двигатели можно подобрать на модели авто:

ALMERA HR15DE;

ALMERA QG15DE;

JUKE HR15DE;

JUKE MR16DDT;

MAXIMA VQ20DE;

MAXIMA VQ30DE;

MICRA CR12DE;

MURANO VQ35DE;

NAVARA KA24DE;

NOTE CR14DE;

Pathfinder VG33E;

PATROL RD28;

PATROL RD28T.

Автовладельцы получают гарантированное качество, что подтверждается технической документацией, а специаисты компании Omegaautogroup предоставляют услуги по установке и пусконаладочным работам.

Для заказа контрактного двигателя необходимо указать характеристики своего авто, после чего менеджер компании подберет мотор из имеющихся на складе или закажет у японских поставщиков.

Omegaautogroup — преимущества компании №1 по поставкам двигателей из Японии

Компания OmegaAutoGroup – надежный партнер по поставкам контрактных моторов из Японии. Профессионалы специализируются на поставках любых комплектующих для автомобилей брендв: двигателей, КПП, прочих узлов. Каждый двигатель проходит тщательную предпродажную диагностику и тестирование на работоспособность.

Компания предлагает купить с доставкой и установкой двигатель Nissan на omegaautogroup.ru, выбрав модель и год выпуска для идеального подбора мотора.

Благодаря прямым связям с поставщиками отсутствуют посреднические наценки, дополнительные затраты. Гарантирована оперативность поставки, тщательный подбор комплектующих и комплексные работы по замене двигателя.