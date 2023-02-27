Почему автолюбители выбирают Hyundai?

Российские автолюбители охотно приобретают машины Hyundai. Автомобили этой южнокорейской компании пользуются большой популярностью в нашей стране. Это седаны, кроссоверы, грузовики и автобусы.

Среди городских седанов выделяются модели Solaris, Elantra, Sonata. В сегменте кроссоверов актуальны Creta, Tucson, Palisade и Santa Fe. С модельным рядом популярных авто этого производителя можно ознакомиться на сайте hyundai.ru.

Причины популярности Хендэ на российском рынке заключаются в следующем:

высокое качество проектировки и сборки;

широкая дилерская сеть;

наличие доступных кредитных программ;

успешная маркетинговая стратегия.

Качество

Производитель уделяет огромное внимание разработке своих авто, учитывая каждую мелочь. Сборка выполняется на совесть. В результате у автовладельцев не возникает каких-либо сложностей при эксплуатации.

Автомобили обладают отличными техническими характеристиками и хорошо продуманным дизайном. В них используются современные системы. Для седанов характерна простота управления и экономичность в расходе топлива. Кроссоверы выделяются надежностью и превосходными ходовыми характеристиками.

Обслуживание

Поскольку в нашей стране открыто множество сервисных центров Hyundai, с обслуживанием такой техники не возникает каких-либо сложностей. Это очень удобно для автовладельцев.

Покупка в кредит

Большинство автолюбителей приобретают машины в кредит. Хендэ предлагает здесь разнообразные программы, за счет чего каждый покупатель может выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Hyundai – это качественные машины, которые доступны для российских клиентов. При покупке такой автомобиль получается относительно недорогим. Потому их охотно приобретают.

Маркетинг

Успех этой автомобильной марки также обусловлен грамотной маркетинговой стратегией этого производителя. Принимаются во внимание надежность авто, авторитет бренда, профессионализм конкретной сети и качество сервиса, а также учитывается спрос на конкретную модель.

Эффект сарафанного радио

На популярность этой марки также повлияло сарафанное радио. Люди, купившие одну из моделей Хендэ, делились своими впечатлениями с другими. Так вокруг бренда сформировалась позитивная аура. Эта автомобильная марка стала авторитетной на российском рынке и получила заслуженной признание среди автолюбителей.