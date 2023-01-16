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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Что нужно знать о покупке спецтехники?

Что нужно знать о покупке спецтехники?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
n-mash.ru
Сегодня строительный бизнес невозможно представить себе без применения спецтехники.

Сегодня строительный бизнес невозможно представить себе без применения спецтехники. Экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, автокраны, подъемники и тягачи — все эти специализированные машины позволяют значительно облегчить строительный процесс, а также экономят физическую силу рабочих. Приобретать подобную технику лучше всего в надежных и проверенных компаниях, которые гарантируют высокое качество своих машин. Одну из таких фирм можно найти на сайте n-mash.ru, которая предлагает широкий ассортимент качественной спецтехники по наиболее демократичным ценам.

Особенности выбора спецтехники

Очень часто спецоборудование, которое используют на строительных площадках, имеет сомнительное качество и не является надежным, отвечающим международным стандартам. Такое положение вещей оказывает негативное влияние на соблюдение правил техники безопасности, отчего страдает качество и замедляются сроки завершения строительных работ. Для решения этих проблем рекомендуется приобретать качественную спецтехнику в надежной и проверенной компании, которая работает на рынке не один год и успела заслужить доверие клиентов. Конечно, если техника нужна разово для решения определенной задачи, то вместо покупки ее лучше взять в аренду. Что касается строительных компаний, то если их бюджет позволяет, то они предпочитают покупать спецтехнику.

Что делать, если нет денег на покупку спецтехники?

Главным фактором, который будет влиять на принятие решения приобретения строительной спецтехники — срок ее окупаемости, как правило, он составляет от трех до пяти лет. Даже невзирая на такой короткий период, приобрести весь комплект современного строительного специализированного оборудования могут позволить себе далеко не каждая строительная компания. 

Исходя из зарубежного опыта, платить сразу и за все не стоит, ведь существует возможность приобретения необходимой спецтехники в кредит. В Европе самым выгодным и часто используемым вариантом является покупка спецтехники в лизинг.

Лизинг представляет собой долгосрочную аренду, которая подразумевает выкуп арендатором. В нашей стране строительный рынок действует по другим законам. Только немногие компании предлагают покупку спецтехники в лизинг, который по сути является обычным кредитом. Лизинг является идеальным решением, если у строительной компании не хватает бюджета на покупку специализированной спецтехники в свой автопарк.

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