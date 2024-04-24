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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Как выбрать котел отопления в частный дом: основные виды оборудования

Как выбрать котел отопления в частный дом: основные виды оборудования

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
teplovbel.by
Создание комфортных условий для проживания, всегда актуально для человека. Одним из таких условий является создание температурного режима в помещении.

Создание комфортных условий для проживания, всегда актуально для человека. Одним из таких условий является создание температурного режима в помещении. Традиционным решением для этой задачи остается устройство системы отопления, где основным источником тепла станет отопительный котел.

Популярные виды

Выбор такого оборудования полностью зависит от предполагаемого вида топлива, который вы будете использовать. Купить котел отопления в частный дом можно, выбрав из широкого ассортимента, представленного на рынке. Это могут быть такие варианты, как газовый, электрический или твердотопливнный. Кроме классических котлов на дровах, можно подобрать устройства пиролизные, или агрегаты на пеллетах.

Пиролизные

Основными преимуществами пиролизных котлов являются экономичность, экологичность и эффективность. Кроме того, к достоинствам таких котлов стоит отнести:

  • удобство обслуживания, которое заключается в том, что топочную камеру придется чистить не чаще раза в месяц;
  • универсальность, возможно использование любого вида топлива, дрова, уголь, отходы производства.

Пеллетные

Не мене популярны пеллетные котлы отопления, основными преимуществами которых, считаются, высокий кпд, который равен 95%, что обуславливает их эффективность. Уровень автоматизации таких котлов позволяет настраивать работу агрегата удаленно, управляя через смартфон. Вы можете с помощью приложения подобрать оптимальный температурный режим в помещении и включить котел в необходимый промежуток времени, например для прогрева дома, перед приездом владельцев. Безопасность, контроль за процессом горения обеспечивает электроника.

Электрические

Самым рациональным при устройстве системы отопления остаются электрические котлы, которые обладают минимальными размерами и высоким КПД. Кроме того электрический котел при установке не требует отдельного помещения, он достаточно прост в монтаже и его можно установить в любом помещении и удобном месте. Также стоит выделить и другие достоинства электрических котлов:

  • надежность, в котлах с простой конструкцией практически нечему ломаться;
  • безопасность, при заземлении, такие виды котлов абсолютно безопасны.

Современный котел для частного дома

Ассортимент, представленных моделей, позволяет выбрать модель, согласно вашему бюджету. Вы можете подобрать для себя самый простой котел или котел с самыми широкими функциональными возможностями, например, управление со смартфона, защита от перегрева, отсрочка включения, функции автоматического включения при падении температуры и многое другое.

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