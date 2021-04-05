Метеостанции для улицы

Постоянные колебания климата изменили погодные условия во многих широтах. Особенно это сказывается на сельскохозяйственном секторе, для которого даже небольшое изменение может грозить неурожаем или болезнями многих культур. Потому для таких отраслей новые технологии становятся настоящим спасением. Современные компактные метеостанции могут заменить неблагонадежные прогнозы синоптиков и помочь сориентироваться в уходе за хозяйством. Метеостанции подходят не только для тепличных структур, но есть и наружные для полевых условий. Погодная станция с выносным датчиком для дома станет незаменимым прибором, если вы будете следить за температурными изменениями с большим перепадом в помещении и на улице.

Как работают метеостанции?

Новые метеостанции производителя Кайпос - это разнообразный ассортимент установок для различных нужд сельского хозяйства. Датчики используют как в хранилищах зерна, фруктов, так и для контроля изменений температур и других характеристик в теплицах или полевых условиях.

Метеостанции устанавливаются двумя узлами - один внутри помещения, другой - снаружи. Внешние условия считываются и передаются на сервер, после чего отображаются на экране пользователей, сообщая нужную информацию. Такая быстрая система работы отличает кустарные домашние метеостанции от промышленных локальной точностью результатов и скоростью обработки данных. Пусть вы будете получать только ключевые показатели - их хватит с лихвой для принятия важных решений и адаптации своего хозяйства под текущие погодные условия.

Комплектация погодных установок

Метеостанции состоят из нескольких компонентов:

● основного блока компактного размера;

● аккумуляторной батареи;

● модема SIMCom Wireless Solutions GPRS/EDGE;

● солнечной панели.

Передача данных производится быстро и обновляется каждые 60 секунд. Также для датчиков и станций компании Кайпос доступны дистанционные обновления программного обеспечения. Таким образом необходимость в ручных прошивках отпадает.

Метеостанции оборудуют различными наборами датчиков, которые характеризуются долгой работой. Но даже самые качественные товары со временем изнашиваются. Для такого случая компания предусмотрела гибкую систему замены - датчики можно заменить как на новые оригинальные, так и на аналоговые (при условии, если те имеют 100% совместимость).

Метеостанции способны рассчитать водный баланс, эффективные температуры, вероятность заражения вредителями или оповестить об определенных рисках. Такой автономный прогноз погоды станет незаменимым, если вы подберете его индивидуально с нашими менеджерами.

За что выбирают метеостанции?

Кайпос знамениты своими надежными установками. Отменные характеристики позволяют работать приборам даже при экстремальных температурах - низких и высоких. Универсальность установок делает их удобными в монтаже, чему способствуют и компактные размеры.

Также широкий ассортимент позволяет выбрать погодные установки на свой вкус и нужды, ведь в каталоге есть:

● датчики температур;

● датчики влажности открытого/закрытого грунта;

● датчики влажности в помещениях;

● сенсоры УФ и солнечной радиации;

● установки контроля силы и направления ветров, а также - давления, осадков и т.д.

Автономные метеостанции стали незаменимыми помощниками благодаря возможности устанавливать не только полноценные конструкции, а и оборудовать рабочее место выносными наружу датчиками. Измерительное оборудование Кайпос обеспечит вам надежный мониторинг изменений погодных условий и подарит долгожданный качественный результат.