Звезда "Телохранителя из Пекина": самый главный совет для тех, кто не знает, каким единоборством заняться

Принято считать, что любой парень не просто должен, а обязан постоять за себя. По всей видимости, именно поэтому многие представители сильного пола так и норовят научиться драться. При этом пока их друзья впопыхах пытаются рассказать им, каким единоборством заняться лучше всего, мастера восточных драк то и дело также дают советы по этой теме, и, кажется, лучше послушать именно их. Известный мастер ушу Джет Ли, который также знаком многим как специалист по боевым искусствам, в недавнем интервью разобрал данный вопрос детально.

Ли совсем не из тех, кто будет насильно заставлять кого-то заниматься каким-то определенным боевым искусством, поэтому начал он с того, что ни один мужчина не обязан делать это. Джет уверен, что это - право каждого, и совсем нет необходимости тренировать удары, но если уж кто-то этого сильно захотел, то, по крайней мере, не нужно причинять вред людям без острой необходимости.

"Что такое боевые искусства - такой вопрос для многих отрыт до сих пор. Неужели вы думаете, что это - бить кого-то и красиво показать себя своей девушке. Это большая ошибка, ведь в следующий раз ваша же девушка увидит совсем иную картину, и она будет совсем не в вашу пользу. Надеюсь вы понимаете, о чем я. Исключительно самооборона, а еще лучше - просто спорт для здоровья. Если хотите найти вид боевого искусства, при помощи которого можно быстрее покалечить противника, тогда это совсем не ко мне, простите. Но если правда хотите тренироваться, чтобы развиваться, тогда я скажу кое-что", - сказал Джет.

Ли отметил, что для полного понимания, в частности, чтобы узнать, каким боевым искусством заняться, он должен привести себя в пример.

"Я с детства начал заниматься ушу. Можно сказать, что из-за того, что на моей родине этот вид единоборства просто очень популярен, но это не совсем так. Ушу не предполагает нанесения урона противнику. Прежде всего, это просто красиво. Это вид спорта, это философия, это то, чем можно у дивить и девушку в конце концов. Да, многие люди занимаются боксом или боями без правил, но это те, кому нужно зарабатывать на жизнь, либо же просто поддерживать свой статус звезды. Сомневаюсь, что тем же руководствуются особы, которые до сих пор не знают, каким боевым искусством им заняться. Мне вообще не совсем понятно, почему они до сих пор не смогли ответить на этот вопрос. Слушайте свое сердце, забыв про то, чтобы кого-то колечить, это и есть мой совет", - подытожил звезда "Телохранителя из Пекина".