Ментальная арифметика Соробан в Санкт-Петербурге

В наше время в нашей стране родители не могут себе позволить пустить развитие ребёнка на самотёк. Слишком дорого обойдётся ему в будущем такое легкомыслие. Правильное интеллектуальное воспитание – единственная для детей гарантия успеха, независимо от выбора сферы деятельности. Ментальная арифметика в Школе Соробан – единственная гарантия качественного интеллектуального развития.

Как известно, все преграды на нашем пути вызваны или отсутствием необходимых способностей или же отсутствием достаточной мотивации, чтобы с ними справиться. Способности помогают приобретать знания, находить ответы на вопросы, принимать правильные решения. Мотивация – это движущая сила в любом деле. Человек должен чётко понимать, какую пользу принесут его усилия, какие мечты помогут осуществить. Большой умственный потенциал, упорство и целеустремлённость, интерес ко всему новому закладывается в детском возрасте. Идеально: в старшем дошкольном – младшем школьном возрасте (1, 2, 3 класс, 4, 5, 6 класс).

Комплексное интеллектуальное, социальное и психологическое воспитание детей – главная особенность Школы устного счёта в Санкт-Петербурге.Актуальность, влияние методики на все сферы жизни ребёнка способствовали росту её популярности.

Школа улучшенной ментальной арифметики в Санкт-Петербурге

Компьютерные технологии, испытанные временем японские традиции, тонкий психологический подход – это ещё не весь перечень инструментов, используемых Школой Соробан. Методика ментального счёта предназначена для детей с любым типом темперамента и мышления. Малышам, которые с малых лет интересуются числами, конструированием, занятиями, требующими точности и логичности суждений, методика помогает развивать также образное, пространственное мышление, креативность, творческий взгляд на вещи. Явный «гуманитарий», маленький художник или фантазёр с помощью скоростного устного счёта в дополнение к эмоциональному интеллекту разовьёт также рациональную составляющую своего ума.

Вы можете уже сейчас оценить, насколько Соробан справляется с задачей развивать интеллект своих маленьких учеников по видео, где они усердно считают в уме: https://soroban.ru/dostupno-ljubomu/

Что такое ментальная арифметика?

Курсы быстрого устного счёта.

Курсы быстрого устного счёта. Программа гармоничного развития мыслительных, познавательных способностей.

Методика, воспитывающая личность ребёнка.

Основное направление ментальной арифметики – это, конечно, интеллектуальный потенциал. Последовательность развития уникальных умственных способностей:

Освоение абакуса – счётов, которые ещё называют соробан и абак. Отработка основных видов арифметических действий на счётах с использованием пальцев двух рук. Визуализация абака – использование воображения, памяти, мышления для решения примеров. Усовершенствование приобретённых навыков, повышение эффективности мышления, развитие многозадачности мозга (способности выполнять сразу две, не связанных между собой задачи).

Результаты такого обучения действительно поражают. Но кроме точной технологии обучения за каждым успехом ребёнка стоит профессионализм тренеров центров ментальной арифметики в Санкт-Петербурге, интересная учебная программа и индивидуальный подход к детям.

На устный счёт в Школе Соробан можно записаться на официальном сайте Соробан soroban.ru, по телефону или в одном из действующих в городе центров. Преподаватель поможет выбрать группу, ответит на все вопросы (сколько стоит обучение, расписание и т.д.)