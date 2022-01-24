Знаменитый французский модельер Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет

Французский модельер Тьерри Мюглер, чьи яркие творения изменили высокую моду, скончался в возрасте 73 лет, согласно сообщению, опубликованному на его официальном аккаунте в Instagram.

«Мы опустошены, чтобы объявить о кончине г-на Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года», — говорится в сообщении с использованием его полного имени. «Пусть его душа упокоится с миром.»

Бренд дизайнера, Mugler, также подтвердил эту новость через пост в Instagram, назвав своего основателя «провидцем, чье воображение как кутюрье, парфюмера и имиджмейкера позволяло людям во всем мире становиться смелее и мечтать о большем с каждым днем».

Мюглер родился в Страсбурге, Франция, в 1948 году. Он работал дизайнером-фрилансером в Париже, а затем в 1974 году открыл одноименный лейбл. - и помогает формировать - экстравагантный стиль десятилетия.

Перебравшись в утонченный мир высокой моды, показы и сезонные коллекции Мюглера стали еще более театральными. Переосмысливая моду как зрелище (часто с помощью самых известных супермоделей той эпохи, включая Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл), его эстетика была так же вдохновлена ​​научной фантастикой, как и гламур 1940-х годов, часто сочетая классический дизайн с преувеличенными, даже сюрреалистическими силуэтами.

От металлических боди-роботов (одно из которых Леди Гага носила в своем музыкальном клипе на песню «Paparazzi» в 2009 году) до моделей с подводной тематикой, вдохновленных рыбами и русалками, его работы всегда сохраняли чувство элегантности на фоне драмы. Знаменитое черное платье в пол, которое он разработал для героини Деми Мур в фильме 1993 года «Непристойное предложение», доказало, если нужны доказательства, что ему не нужны смелые формы и цвета, чтобы создать что-то культовое.

Также известный парфюмер, Мюглер выпустил свой чрезвычайно популярный аромат «Angel» в 1992 году, помогая наладить уже установившуюся связь между роскошной модой и парфюмерией. Но, несмотря на успех духов, готовая одежда Мюглера к началу 2000-х стала менее коммерчески жизнеспособной, и дизайнер ушел из индустрии моды, чтобы заняться другими творческими проектами.

Однако влияние его дизайна сохранилось — и его коллекции 1990-х годов пережили замечательное возрождение в последние годы, и знаменитости регулярно обращаются к его архиву из 7000 предметов для винтажных заявлений. От Cardi B, присутствовавшей на церемонии вручения Грэмми в платье Mugler 1995 года, вдохновленном устрицами, до смелого платья с вырезом, которое Ким Кардашьян носила на ежегодной премии Hollywood Beauty Awards в 2019 году, — эстетика Mugler оказалась идеально подходящей для сегодняшней эстетики красной ковровой дорожки.

Отказавшись от нескольких ретроспектив в крупных музеях, дизайнер в конце концов согласился работать с Монреальским музеем изящных искусств над выставкой «Тьерри Мюглер, кутюриссим», которая открылась в 2019 году и в настоящее время демонстрируется в Музее декоративного искусства в Париже.

В воскресенье вечером из мира моды начали поступать дань уважения, когда канадская супермодель Линда Евангелиста опубликовала изображение, на котором она одета в эффектный сверкающий образ из коллекции Mugler осень-зима 1995 года.

Тем временем американский дизайнер Кристиан Сириано написал в Твиттере. «Сегодня пропала еще одна икона. Хорошо отдохните в непревзойденной красоте #thierrymugler. Вы открыли много-много дверей.