На КАД произошло массовое ДТП с маршруткой. Пострадал один человек

Сегодня утром, 24 ноября на севере КАД Петербурга произошла серьезная авария, которая значительно затруднила движение транспорта.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ДТП произошло около 08 часов 50 минут на 23-м километре внутреннего кольца КАД, рядом с развязкой проспекта Энгельса.

В результате столкновения пострадал один человек, а в аварии участвовали автобус без пассажиров и три автомобиля. Из фотографий видно, что автобус, участвовавший в ДТП, был маршруткой, которая обычно курсирует между площадью Ленина и Всеволожском.

Всеволожской городской прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего ДТП.