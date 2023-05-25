В Петербурге задержали подозреваемого в уличном разбое

Вчера около 15 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 24-летняя петербурженка, которая сообщила о том, что утром этого же дня подверглась нападению возле магазина, расположенного в доме 3 корпус 1 по Выборгскому шоссе. Неизвестный, под угрозой ножа попытался отобрать у нее сумку.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Опергруппой уголовного розыска около дома 1 по Выборгскому шоссе по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 30-летний житель Кемеровской области.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.