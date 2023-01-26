В Петербурге на территории больницы обнаружены человеческие останки времен ВОВ

Вчера при производстве земляных работ на территории городской больницы №15, расположенной на Авангардной улице в Санкт-Петербурге были обнаружены останки, предположительно, трех воинов погибших в годы Великой Отечественной войны, их личные вещи, а также боеприпасы.

По данному факту следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка.

В настоящее время осмотрено место происшествия, где по предварительным данным находился блиндаж (фортификационное подземное сооружение), останки направлены для проведения медико-криминалистического исследования.