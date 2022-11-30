В Невском районе столкнулись грузовая «ГАЗель» и микроавтобус

Сегодня в полдень в Невском районе Петербурга на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской обороны произошло столкновение грузового автомобиля «ГАЗель», перевозящего мебель, и автобуса представительского класса «Мерседес Спринтер», в котором не было пассажиров.

В результате ДТП фургон с мебелью перевернулся, у автобуса повреждения получила передняя часть.

Оба водителя утверждают, что пересекали перекресток по разрешающему сигналу светофора, «ГАЗель» двигалась со стороны Шлиссельбургского проспекта, а «Мерседес Спринтер» соответственно с проспекта Обуховской обороны.

В настоящее время проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.