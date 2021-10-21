В Петербурге наркоман с ножом напал на фельдшеров скорой помощи

Вчера вечером, около 16 часов бригада скорой помощи выехала на срочный вызов, который поступил в дом 10 по проспекту Испытателей. Пибывшим на вызов медикам безработный агрессивный наркоман нанес ножевые ранения двум сотрудникам скорой помощи.

23-летний фельдшер в тяжелом состоянии госпитализирован в Елизаветинскую больницу с проникающей раной задней поверхности груди, пробитым легким, резаной раной верхней губы, с шоком 1 степени. Его 26-летняя коллега получила множественные раны запястий и кистей, повреждения сухожилий второго пальца левой кисти.

При выходе из парадной полицейские задержали 20-летнего жителя Тульской области.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).