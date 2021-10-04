В Петербурге задержали мигранта по подозрению в изнасиловании

Около полуночи минувшей субботы к полицейским обратилась 31-летняя женщина, которая работает грузчиком в алкогольной компании. Женщина сообщила правоохранителям, что снимает квартиру на Звездной улице на пару с 28-летним гражданином Узбекистана и 1 октября днем он, применив физическую силу, изнасиловал ее.

Мигранта задержали, возбудили уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ.

Как выяснилось, приезжий из Средней Азии имеет патент на работу, истекший в августе 2021 года. На миграционном учете не состоит.