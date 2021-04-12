В Петербурге горит фабрика «Невская мануфактура»

Горит здание на Октябрьской набережной 50 (Невская Мануфактура)

В кирпичном, 6-и этажном, нежилом, размерами 35х150 метров здании происходит горение 4 - го и 5 - го этажей на общей площади 1500 кв. метров.

В 12:42 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен №2.

В 12:56 ранг пожара повышен до №3

В 13:13 ранг пожара повышен до №5

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 26 единиц техники и 112 человек личного состава, в т.ч. от МЧС: 21 единица техники и 94 человек личного состава.