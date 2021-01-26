В Петербурге молодой житель Ленобласти погиб при падении с высоты

Накануне утром к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о падении с высоты молодого мужчины, на вид 30-35 лет. Труп был обнаружен у дома 19/1 по проспекту Космонавтов. Установлено, что погибшим является 26-летний житель села Колчаново Волховского района, который выпал из окна третьего этажа девятиэтажки.

Однокомнатная съемная квартира на третьем этаже оказалась заперта изнутри, порядок не нарушен. На кухне было открыто окно, к нему приставлен стул.