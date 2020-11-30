В Петербурге мужчина защитил падчерицу от насильника

Накануне вечером около 18:30 у дома на углу улиц Композиторов и Прокофьева неизвестный мужчина «южной» национальности приставал к 13-летней девочке. Незнакомец водил рукой по рисунку на груди ребенка и настойчиво просил дать ему номер телефона.

В этот момент в ситуацию вмешался 34-летний отчим семиклассницы, который встречал ее у дома. Он ударил непрошенного ухажера и тот упал. После этого незнакомец выхватил нож и, отмахиваясь лезвием, убежал.

Это был мужчина лет 30-ти, высокого роста, темноволосый, с бородой.

Полицейские проводят проверку.