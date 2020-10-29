В Ленобласти обаружено тело федерального судьи с огнестрельным ранением

Вчера в Ленинградской области, в квартире дома по улице Изотова города Гатчина обнаружили тело федерального судьи Юрия Караваева с огнестрельным ранением. Рядом с телом лежало ружье.

Обстоятельства гибели судьи выясняют правоохранительные органы.

Судя по официальной биографии Караваева, стаж его работы в должности судьи более 17 лет. После получения юридического образования в 1997 году работал в военной прокуратуре Кронштадтского гарнизона, затем военным прокурором отдела надзора военной прокуратуры Ленинградского военного округа. С июня 2002 года по июнь 2003 года – адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, а затем мировой судья в Гатчинском районе. С начала 2008 года до настоящего времени Караваев работал в должности судьи в Гатчинском горсуде. Назначен Указом президента от 29 апреля 2011 года без ограничения срока полномочий. Имеет шестой квалификационный класс.