В Петербурге ограбили салон связи МТС

Вечером минувшего воскресенья около 20:00 в салон сотовой связи на проспекте Испытателей вошел покупатель в спортивной одежде и попросил достать с витрины мобильный телефон «Хонор 9А», чехол для него, аккумулятор и наушники «JBL». Затем, угрожая продавцу ножом, похитил телефон и аксессуары, а также прихватил 30500 рублей из незакрытого кассового аппарата. Материальный ущерб составил свыше 45 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении разыскивается 37-летний неработающий житель поселка Победы Выборгского района Ленинградской области, который, знакомясь с представленным ассортиментом, предъявил свой паспорт. Установлено, что обладатель паспорта ранее был неоднократно судим за грабежи, мошенничество и разбои.

В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.