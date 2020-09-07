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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ограбили салон связи МТС

В Петербурге ограбили салон связи МТС

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57
Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Перед ограблением «покупатель» предъявил свой паспорт

Вечером минувшего воскресенья около 20:00 в салон сотовой связи на проспекте Испытателей вошел покупатель в спортивной одежде  и попросил достать с витрины мобильный телефон «Хонор 9А», чехол для него, аккумулятор и наушники «JBL». Затем, угрожая продавцу ножом, похитил телефон и аксессуары, а также прихватил 30500 рублей из незакрытого кассового аппарата. Материальный ущерб составил свыше 45 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении разыскивается 37-летний неработающий житель поселка Победы Выборгского района Ленинградской области, который, знакомясь с представленным ассортиментом, предъявил свой паспорт. Установлено, что обладатель паспорта ранее был неоднократно судим за грабежи, мошенничество и разбои. 
В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: разбойное нападение салон связи
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