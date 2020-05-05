В Петербурге задержали таксиста-педофила

Накануне к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась мать 13-летней девочки. Женщина заявила на таксиста по имени Юсиф, который 3 и 4 мая присылал на мобильный телефон девочки SMS-сообщения интимного характера. В частности, кавказец признавался ребенку в любви, слал свои интимные фото, а также угрожал, что знает адрес проживания девочки.

Как выяснилось, водитель в январе 2020 года на автомобиле Hyundai Elantra с логотипом Uber перевозил девочку с мамой. При этом заказ был сделан с телефона ребенка. Иномарка принадлежит 30-летнему уроженцу Азербайджана. Но за нарушения ПДД за рулем указанного автомобиля задерживался его 40-летний земляк. Подозреваемый был задержан вечером 4 мая у дома 5 по улице Адмирала Трибуца. В отношении кавказца составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Гражданин Азербайджана прибыл на территорию России 16 августа 2019 года с частной целью, имел регистрацию, которая истекла в октябре прошлого года.

Материалы переданы в Следственный комитет.