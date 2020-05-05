ента новостей

15:48
На КАД полностью перекроют три съезда
13:24
В Петербурге число случаев коронавируса превысило 5,5 тысяч
13:18
Онлайн-турнир акробатического рок-н-ролла «Танцуем дома»
13:12
В Петербурге задержали таксиста-педофила
09:25
Респираторов стало больше
09:07
Время сажать картошку
00:36
Мельничук отправился покорять НХЛ, но есть у СКА и приобретения
14:47
Каким будет город, зависит от тебя
14:35
На КАД полностью перекроют два съезда
13:04
«Путь к победе»: петербуржцев приглашают принять участие в онлайн-экскурсии по городам-героям Великой Отечественной войны
12:49
За сутки от COVID-19 в России выздоровели 1456 человек
12:44
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 800 000 рублей
12:38
В Ленобласти школьники подключились к «Летописи сердец»
12:33
В первые дни мая в Петербурге родилось три двойни
12:22
В Ленобласти пассажир такси вместо оплаты стал стрелять в воздух
10:56
Актуальность дистанционных форм
10:30
Индекс самоизоляции вырос
00:19
КПРФ Санкт-Петербурга и Ленобласти провели Первомай
19:28
Работы на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом завершены досрочно
08:58
Большинство сохранило свои доходы?
08:04
Выплаты для самозанятых
14:04
На участке внешнего кольца КАД между развязками с ЗСД и Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
10:22
Можно ли вернуть лекарства?
09:48
Премьер заболел коронавирусом
19:31
На развязке КАД с проспектом Энгельса работы с полным перекрытием съездов перенесены по погодных условиям
12:03
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
10:18
Иностранные дипломаты за самоизоляцию
09:50
Психологи помогают в Skype
22:30
Всероссийское общество автомобилистов в Санкт-Петербурге присоединилось к акции #МыВместе
22:23
5000 георгиевских лет раздадут волонтеры пожилым и маломобильным петербуржцам
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали таксиста-педофила

В Петербурге задержали таксиста-педофила

0
95
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Таксист-кавказец совращал 13-летнюю петербурженку по телефону

Накануне к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась мать 13-летней девочки. Женщина заявила на таксиста по имени Юсиф, который 3 и 4 мая присылал на мобильный телефон девочки SMS-сообщения интимного характера. В частности, кавказец признавался ребенку в любви, слал свои интимные фото, а также угрожал, что знает адрес проживания девочки.
Как выяснилось, водитель в январе 2020 года на автомобиле Hyundai Elantra с логотипом Uber перевозил девочку с мамой. При этом заказ был сделан с телефона ребенка. Иномарка принадлежит 30-летнему уроженцу Азербайджана. Но за нарушения ПДД за рулем указанного автомобиля задерживался его 40-летний земляк. Подозреваемый был задержан вечером 4 мая у дома 5 по улице Адмирала Трибуца. В отношении кавказца составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Гражданин Азербайджана прибыл на территорию России 16 августа 2019 года с частной целью, имел регистрацию, которая истекла в октябре прошлого года.
Материалы переданы в Следственный комитет.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район такси мигранты педофил
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-08-2018, 10:07
В Московском районе задержали педофила
6-02-2020, 14:48
В Невском районе задержали насильника
15-05-2019, 11:01
В Колпино пожилой педофил изнасиловал школьницу
11-10-2019, 10:50
В Петербурге таксист ограбил пассажира
2-03-2018, 11:04
В Красносельском районе задержан педофил разбойник
1-03-2018, 11:53
В Невском районе задержали совратителя 14-летней девочки

Происшествия на дорогах

0
768
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
752
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
937
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 431
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх