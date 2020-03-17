В Веселом Поселке пытались ограбить банк

В Невском районе Петербурга была совершена совершена попытка ограбления банка «Восточный». О вооруженном налете на филиал банка в доме 3/1 по проспекту Большевиков сообщил супруг одной из сотрудниц кредитного учреждения. Вчера вечером мужчина получил от супруги SMS-сообщение: «Налет на отделение, мне страшно».

Двое злоумышленников в масках ворвались в помещение в 19:52. Один был вооружен автоматом. Он приказал всем лечь, под угрозой оружия проник в кассу и забрал более 5 миллионов рублей.

Скрыться преступникам не удалось: на выходе их ждали полицейские.