В Невском районе Петербурга была совершена совершена попытка ограбления банка «Восточный». О вооруженном налете на филиал банка в доме 3/1 по проспекту Большевиков сообщил супруг одной из сотрудниц кредитного учреждения. Вчера вечером мужчина получил от супруги SMS-сообщение: «Налет на отделение, мне страшно».
Двое злоумышленников в масках ворвались в помещение в 19:52. Один был вооружен автоматом. Он приказал всем лечь, под угрозой оружия проник в кассу и забрал более 5 миллионов рублей.
Скрыться преступникам не удалось: на выходе их ждали полицейские.
В Веселом Поселке пытались ограбить банк
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Опубликовал: Fedorov
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В Невском районе совершена попытка ограбления банка «Восточный».
В Невском районе Петербурга была совершена совершена попытка ограбления банка «Восточный». О вооруженном налете на филиал банка в доме 3/1 по проспекту Большевиков сообщил супруг одной из сотрудниц кредитного учреждения. Вчера вечером мужчина получил от супруги SMS-сообщение: «Налет на отделение, мне страшно».
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