В минувший понедельник к полицейским обратился 59-летний глава юридической компании, который сообщил о том, что неизвестный, представившийся Андреем Ц., в сети Интернет путём шантажа получил от его несовершеннолетней дочери, 2008 года рождения фотографии интимного характера.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту понуждения несовершеннолетнего лица к действиям сексуального характера.
Полиция Петербурга ищет педофила-шантажиста
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Опубликовал: Алексей Морозов
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В Петербуге педофил-шантажист выманил у 11-летней петербурженки ее интимные фото
В минувший понедельник к полицейским обратился 59-летний глава юридической компании, который сообщил о том, что неизвестный, представившийся Андреем Ц., в сети Интернет путём шантажа получил от его несовершеннолетней дочери, 2008 года рождения фотографии интимного характера.
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