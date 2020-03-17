Полиция Петербурга ищет педофила-шантажиста

В минувший понедельник к полицейским обратился 59-летний глава юридической компании, который сообщил о том, что неизвестный, представившийся Андреем Ц., в сети Интернет путём шантажа получил от его несовершеннолетней дочери, 2008 года рождения фотографии интимного характера.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту понуждения несовершеннолетнего лица к действиям сексуального характера.