В Купчино мастер по ремонту компьютеров избил и ограбил пенсионерку

Накануне днем в квартиру пожилой женщины на проспекте Славы по вызову мастера по ремонту компьютеров явился мужчина, который представился «Владимиром». После ремонта планшета «мастер» потребовал за работу несусветную цену – 10 000 рублей. Ошарашенная таким запросом женщина ответила, что таких денег у нее нет.

Тогда двухметровый амбал нанес удар кулаком в лицо пенсионерке, вырвал у нее из рук кошелек и похитил оттуда 300 рублей. Уходя, грабитель ногой разбил телевизор в комнате.

Полиция изъяла записи с видеокамеры в парадной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.