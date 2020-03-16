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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино мастер по ремонту компьютеров избил и ограбил пенсионерку

В Купчино мастер по ремонту компьютеров избил и ограбил пенсионерку

0
69
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
Во Фрунзенском районе Петербурга мастер по ремонту компьютеров ограбил 70-летнюю женщину

Накануне днем в квартиру пожилой женщины на проспекте Славы по вызову мастера по ремонту компьютеров явился мужчина, который представился «Владимиром». После ремонта планшета «мастер» потребовал за работу несусветную цену – 10 000 рублей. Ошарашенная таким запросом женщина ответила, что таких денег у нее нет.
Тогда двухметровый амбал нанес удар кулаком в лицо пенсионерке, вырвал у нее из рук кошелек и похитил оттуда 300 рублей. Уходя, грабитель ногой разбил телевизор в комнате.
Полиция изъяла записи с видеокамеры в парадной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район грабеж хулиганство пенсионеры
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