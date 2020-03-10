В Юнтолово из водоема вытащили утопленника

Накануне утром в водоеме на углу Планерной улицы и Шкваловского проспекта, сотрудник охранного предприятия, работающий на охране техники на ЗСД обнаружил труп мужчины. Из воды было извлечено тело 38-летнего петербуржца в желтой куртке и джинсах. Личность погибшего установили по паспорту, найденному в одежде.

На теле отсутствуют видимые признаки насильственной смерти. Обстоятельства гибели молодого мужчины устанавливаются.