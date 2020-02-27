В Петербурге у инспектора таможни угнали автомобиль

Накануне поздно вечером, около 21:00 37-летняя петербурженка обнаружила отсутствие на месте парковки своего серого Ford Ranger. Автомобиль она припарковала в 17 часов у дома 1/29 по улице Жени Егоровой. Автомашина 2012 года выпуска была приобретена в 2017 году за 700 тысяч рублей.

Иномарка была зафиксирована в 17:25 двигавшейся по набережной реки Екатерингофки в районе съезда и заезда на ЗСД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.