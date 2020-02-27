Накануне поздно вечером, около 21:00 37-летняя петербурженка обнаружила отсутствие на месте парковки своего серого Ford Ranger. Автомобиль она припарковала в 17 часов у дома 1/29 по улице Жени Егоровой. Автомашина 2012 года выпуска была приобретена в 2017 году за 700 тысяч рублей.
Иномарка была зафиксирована в 17:25 двигавшейся по набережной реки Екатерингофки в районе съезда и заезда на ЗСД.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге у инспектора таможни угнали автомобиль
0
42
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
vk.com
Иномарку угнали у главного инспектора Балтийской таможни на Выборгской стороне.
Накануне поздно вечером, около 21:00 37-летняя петербурженка обнаружила отсутствие на месте парковки своего серого Ford Ranger. Автомобиль она припарковала в 17 часов у дома 1/29 по улице Жени Егоровой. Автомашина 2012 года выпуска была приобретена в 2017 году за 700 тысяч рублей.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"