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Питерец.ру » Политика » Задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

Задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
globallookpress.com
В биографии этого политика было и депутатство в петербургском Заксобрании.

Денис Волчек попал в Законодательное Собрание Петербурга в 2002 году: на сайте ЗаКСа указано, что избран он был по 43-му округу. Впоследствии молодой депутат возглавил городское отделение партии ЛДПР и прошёл в Госдуму по партийному списку. Но в дальнейшем Волчек потерял доверие Владимира Жириновского, и на выборах в 2016 году он фигурировал в качестве кандидата-справедливоросса.

И вот ряд СМИ сообщили, что 49-летний Денис Волчек задержан и, возможно, уже отправлен в столицу. «Питерец.ру» обратил внимание, что основным источником указана «Фонтанка» и ждёт дальнейших подробностей. Сам факт задержания Волчека пока окутан секретностью – известны только «неофициальные» слухи, которые в любой момент могут быть опровергнуты. Информация об интересе правоохранительных органов к Волчеку появилась буквально несколько часов назад.

«Википедия» указывает, что парламентарий Волчек в Госдуме не отличался большой активностью. Денис Геннадьевич мало выступал с думской трибуны и поставил свою подпись под небольшим количеством законопроектов.

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