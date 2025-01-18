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Питерец.ру » Общество » Лебеди стали отказываться от европейской зимовки

Лебеди стали отказываться от европейской зимовки

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Ленобласти стало больше лебедей, предпочитающих оставаться на зиму в родных местах

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области наблюдается увеличение числа лебедей, которые отказываются от традиционной зимовки в Западной Европе. По мнению специалистов, это явление может быть связано с изменениями климата и среды обитания птиц.

Лебеди, привыкшие к определенным условиям, могут искать новые места для зимовки, где им будет комфортно. Орнитологи считают, что это может привести к изменениям в миграционных путях и поведении птиц, а также повлиять на их взаимодействие с другими видами.

Эксперты призывают обратить внимание на это явление и изучить его причины и последствия. Это поможет лучше понять поведение птиц. Примечательно, что первые лебеди, которые предпочли остаться зимой в Ленобласти, были замечены 10 лет назад. С тех пор их число увеличивается.

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