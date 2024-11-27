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На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «ОТ-2126», «Кап.Сковпен» и «А.Карташов»  

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 28 ноября 2024 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «ОТ-2126», «Кап.Сковпен» и «А.Карташов»  с максимальным высотным габаритом 18,5 метра будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, развод мостов, Ладожский мост
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