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Питерец.ру » Общество » Сына Милонова избили

Сына Милонова избили

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
s30592117997.mirtesen.ru
В Петербурге избили сына известного депутата

Конечно же, драки в школе – явление негативное, и такого быть не должно. Однако подобное случается – мальчишки нередко дерутся друг с другом, выясняя отношения. Таковы жизненные реалии.

Произошедшее в школе Петергофа не привлекло бы большого внимания, но… В драке пострадал сын известного парламентария Виталия Милона, получивший ушибы.

По данным «Питерец.ру», мальчик подрался с одноклассником, которые ранее приставал и к другим ребятам. На этот раз подросток решил «задеть» сына Милонова. По словам самого депутата, ушибы были зафксированы, и сейчас виновного привлекут к ответственности.

Супруга парламентария подтвердила, что между парнями произошла драка. Но сейчас все хорошо, и сын находится дома. Она заявила, что ее ребенок неконфликтный и совершенно не при чем.

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