Сына Милонова избили

Конечно же, драки в школе – явление негативное, и такого быть не должно. Однако подобное случается – мальчишки нередко дерутся друг с другом, выясняя отношения. Таковы жизненные реалии.

Произошедшее в школе Петергофа не привлекло бы большого внимания, но… В драке пострадал сын известного парламентария Виталия Милона, получивший ушибы.

По данным «Питерец.ру», мальчик подрался с одноклассником, которые ранее приставал и к другим ребятам. На этот раз подросток решил «задеть» сына Милонова. По словам самого депутата, ушибы были зафксированы, и сейчас виновного привлекут к ответственности.

Супруга парламентария подтвердила, что между парнями произошла драка. Но сейчас все хорошо, и сын находится дома. Она заявила, что ее ребенок неконфликтный и совершенно не при чем.