Бездомные смогут укрыться от холода

«Ночлежка» продолжает оказывать помощь бездомным людям. В холодное время года в Северной столице появятся два мобильных пункта, где бездомные смогут обогреться, переночевать и получить горячее питание.

Один из таких пунктов находится в р-не Гавани на Васильевском острове, другой – на ул. Политехнической. Они рассчитаны на пребывание 50 человек. Обогрев будет происходить с помощью тепловой пушки. Посетители получат ужин, смогут поспать на кровати, а также подробно узнать о благотворительной программе «Ночлежки».

По данным «Питерец.ру», вход в такой пункт стоит 287 руб., а общие расходы организации на одну ночевку составят примерно 14 тыс. руб. При этом помощь бездомным оказывается за счет средств неравнодушных людей.