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Питерец.ру » Общество » Иностранка заплатила за фиктивный брак

Иностранка заплатила за фиктивный брак

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
journal.tinkoff.ru
В Северной столице был аннулирован фиктивный брак петербуржца

Желание узаконить свое пребывание в стране порой приводит к использованию незаконных методов его реализации. Одних из таких запрещенных вариантов становится фиктивный брак.

«Питерец.ру» сообщает, что 27-летняя уроженка одной из стран Ближнего Востока захотела получить вид на жительство в РФ. Ради этого она заплатила 60 тыс. руб. 21-летнему петербуржцу, и они фиктивно расписались.

Однако иностранка была уличена в обмане, после чего этот брак был аннулирован. Здесь потребовалось вмешательство прокуратуры. Сотрудники ведомства провели соответствующую проверку. Оказалось, что супруги не встречались друг с другом после заключения брака. Помимо этого, у молодых людей даже отсутствовали общие фотографии.

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