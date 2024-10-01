Иностранка заплатила за фиктивный брак

Желание узаконить свое пребывание в стране порой приводит к использованию незаконных методов его реализации. Одних из таких запрещенных вариантов становится фиктивный брак.

«Питерец.ру» сообщает, что 27-летняя уроженка одной из стран Ближнего Востока захотела получить вид на жительство в РФ. Ради этого она заплатила 60 тыс. руб. 21-летнему петербуржцу, и они фиктивно расписались.

Однако иностранка была уличена в обмане, после чего этот брак был аннулирован. Здесь потребовалось вмешательство прокуратуры. Сотрудники ведомства провели соответствующую проверку. Оказалось, что супруги не встречались друг с другом после заключения брака. Помимо этого, у молодых людей даже отсутствовали общие фотографии.