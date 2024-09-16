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Питерец.ру » Общество » Боярский оказался самокритичен

Боярский оказался самокритичен

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
Михаил Боярский не считает себя актером, достигшим высот

Михаил Боярский признался, что не считает себя артистом, который добился каких-то больших высот. Михаил Сергеевич открыто заявил это во время эфира «Открытой студии».

По словам Боярского, он старается относиться к себе справедливо. Поэтому не может поставить себя в один ряд с Юрским, Копеляном, Стржельчиком, Алисой Фрейндлих и многими другими. Исполнитель роли Д'Артаньяна утверждает, что есть тысяча других актеров лучше него. Сам же он воспринимается себя обычным работником Театра Ленсовета.

Боярский отметил, что сегодня у него есть другая главная роль – быть дедушкой. С ней он еще как-то способен справляться – например, привести в школу, забрать из школы и просто проводить время с внуками.

«Питерец.ру» считает, что относиться к Боярскому как актеру можно по-разному. Однако его самокритичность как минимум заслуживает уважения.

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