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Питерец.ру » Общество » Одновременно на двух участках КАД перекроют одну полосу

Одновременно на двух участках КАД перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Одновременно на двух участках КАД перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на двух участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) будет перекрыта одна полоса движения.

1. Участок внешнего кольца КАД с 31 по 28 километр (от развязки с автодорогой «Санкт-Петербург — Матокса» (Мурино) до развязки с проспектом Культуры) перекрывается 4 полоса (всего 4 полосы);

2. Участок внутреннего кольца КАД с 18 по 25 километр (от развязки с Выборгским шоссе до развязки с проспектом Энгельса) перекрывается 3 полоса (всего 3 полосы).

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, в период с 11 по 15 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта одна полоса на двух участках КАД одновременно. По полосам, оставшимся свободными для движения, будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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