Федеральную трассу Р-21 «Кола» будут полностью перекрывать три ночи подряд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 13 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), во Всеволожском районе Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Даты полного перекрытия движения:

1) В ночь с 20 на 21 сентября;

2) В ночь с 21 на 22 сентября;

3) В ночь с 22 на 23 сентября.

Время перекрытия: 00:00 – 00:15; 01:00 – 01:15; 02:00 – 02:15; 03:00 – 03:15; 04:00 - 04:15; 05:00 – 05:15; 06:00 – 06:15.

«В связи с производством работ по строительству путепровода над проезжей частью Р-21«Кола», будет семь раз в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) в обоих направлениях одновременно. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период надвижки пролетного строения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание водителей транспортных средств, что на период перекрытия движения будет невозможно заехать на КАД с Мурманского шоссе по направлению из Санкт-Петербурга.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 15 минут. Для удобства водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения. Объезд будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола».

Заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

Генеральный подрядчик: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.