На развязке КАД с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют пять съездов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 71 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом будут полностью перекрывать съезды.
Дополнительно в период с 4 по 8 сентября будет перекрываться одна полоса движения на съезде с Дачного проспекта на Предпортовую улицу.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.
Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
«Продолжительность полного закрытия одного съезда в зависимости от погодных условий составит ориентировочно одни сутки. Объезд будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки и по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.
Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
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