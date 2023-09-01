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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют пять съездов

На развязке КАД с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют пять съездов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют пять съездов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 71 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом будут полностью перекрывать съезды.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 9 по 22 сентября будет производиться поочерёдное полное перекрытие движения автомобильного транспорта на съездах с Предпортовой улицы на внутреннее кольцо и на Дачный проспект, с внутреннего кольца на Дачный проспект, с внешнего кольца на Предпортовую улицу и с Дачного проспекта на внутреннее кольцо» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дополнительно в период с 4 по 8 сентября будет перекрываться одна полоса движения на съезде с Дачного проспекта на Предпортовую улицу.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Продолжительность полного закрытия одного съезда в зависимости от погодных условий составит ориентировочно одни сутки. Объезд будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки и по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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