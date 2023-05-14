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Питерец.ру » Общество » На КАД между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения

На КАД между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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На внутреннем кольце КАД между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД),на участке между путепроводом, проходящим над основным ходом КАД в районе Ленинградской  улицы и Большим Обуховским мостом через реку Нева (вантовый мост) будут перекрыты две полосыдвижения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 16 по 26 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, апо третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

​«Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 48 по 56 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на первой полосе, а на участке с 50 по 52 на первой и на второй полосах. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

​Генеральный подрядчик: ООО «ТехносфераИнжиниринг».    

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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