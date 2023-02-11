Ей выплатили 700 тыс. рублей

«Питерец.ру» сообщает, что жительница Северной столицы получила крупную сумму за ранение. Это была компенсация в размере 700 тыс. руб. Женщине выплатили эти деньги в качестве возмещения морального вреда.

Это была давняя история, произошедшая в 2018 году в пос. Сергиево. Мужчина хотел с помощью выстрела продырявить бочку, но попал в соседку, которая проезжала мимо на машине. Этот случайный промах и стал причиной проблемы.

В течение долгого времени велся спор. Его удалось урегулировать только благодаря денежной компенсации. Горе-стрелок согласился выплатить пострадавшей 700 тыс. руб. Иначе для него все могло закончиться гораздо хуже.

Как говорится, нельзя так легкомысленно обращаться с оружьем. Такое до добра не доведет.