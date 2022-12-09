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Питерец.ру » Общество » Что с транспортом в Новый год?

Что с транспортом в Новый год?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.spb.ru
Как будет работать транспорт в ночь на 1 января?

«Питерец.ру» отмечает, что в преддверии Нового года решается множество различных вопросов. Один из них касается работы общественного транспорта. Людей волнует, на чем можно будет уехать в новогоднюю ночь.
 
Известно, что вход в метро будет открыт до 1 часа. При этом сами поезда будет работать до 2 часов. Что касается наземного транспорта, там будут отталкиваться от движения последних поездов подземки. Это делается, чтобы была возможность перевезти всех пассажиров.
 
Новогодняя ночь – это особенно время. Люди отмечают праздник в кругу семьи. Кто-то отравляется в гости к друзьям или родственникам. Власти делают все возможное, чтобы у жителей Петербурга была возможность спокойно добраться до места назначения. 


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