Мы живем в эпоху новых технологий, когда человеческие открытия становятся настолько значительными, что порой поражают воображение. Например, сейчас во многих сферах применяются роботы. Они выполняют различные задачи, в том числе иногда используются в роли курьеров. Только вот технологии эти порой нуждаются в доработках.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице произошел инцидент с участием робота. Он осуществлял доставку, но столкнулся с проблемами. Робот-курьер угодил в яму на Петровском бульваре, поскольку не заметил эту опасность.

В том месте производились дорожные работы, в ходе которых на тротуаре появилась яма. Однако сотрудники ЖКХ не оградили ее. В результате в ней оказался робот, причем выбраться оттуда самостоятельно этот бедолага не смог.

На помощь представителю мира машин пришли трое прохожих. Уже потом на место приехали представители сервиса. Здесь напрашивается очевидный вывод: роботов нужно дорабатывать, пока они не настолько эффективны, чтобы могли справляться без помощи людей.