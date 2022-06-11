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Питерец.ру » Общество » Роботов нужно дорабатывать

Роботов нужно дорабатывать

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Робот-курьер не заметил опасность и упал в яму

Мы живем в эпоху новых технологий, когда человеческие открытия становятся настолько значительными, что порой поражают воображение. Например, сейчас во многих сферах применяются роботы. Они выполняют различные задачи, в том числе иногда используются в роли курьеров. Только вот технологии эти порой нуждаются в доработках.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице произошел инцидент с участием робота. Он осуществлял доставку, но столкнулся с проблемами. Робот-курьер угодил в яму на Петровском бульваре, поскольку не заметил эту опасность.

В том месте производились дорожные работы, в ходе которых на тротуаре появилась яма. Однако сотрудники ЖКХ не оградили ее. В результате в ней оказался робот, причем выбраться оттуда самостоятельно этот бедолага не смог.

На помощь представителю мира машин пришли трое прохожих. Уже потом на место приехали представители сервиса. Здесь напрашивается очевидный вывод: роботов нужно дорабатывать, пока они не настолько эффективны, чтобы могли справляться без помощи людей.

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