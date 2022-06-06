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Питерец.ру » Общество » На самокате во Владивосток

На самокате во Владивосток

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржец решил добраться на самокате до Владивостока

Путешествие из Петербурга во Владивосток – длительное мероприятие. Желающему отправиться в этот город придется преодолеть 12 тыс. км. Естественно, проще это сделать на самолете. Ну а на поезде такая дорога займет много дней.

Однако нашел отчаянный человек, который захотел преодолеть это расстояние на самокате. Этим смельчаком оказался 28-летний петербуржец Денис Бритвин. Он сообщил о своем намерении в социальных сетях.

«Питерец.ру» отмечает, что Бритвин уже преодолел расстояние более 2 тыс. км и добрался до Удмуртии. На это у него ушло 42 дня. Турист намерен достичь своей цели к ноябрю. Посмотрим, удастся ли у него добраться до Владивостока.

По словам путешественника, основной сложностью становится груз в 12 кг. Это два рюкзака со спальником, палаткой и прочими необходимыми вещами. Но трудности не пугают Бритвина – отчаянный путешественник готов их преодолевать.

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