На самокате во Владивосток

Путешествие из Петербурга во Владивосток – длительное мероприятие. Желающему отправиться в этот город придется преодолеть 12 тыс. км. Естественно, проще это сделать на самолете. Ну а на поезде такая дорога займет много дней.

Однако нашел отчаянный человек, который захотел преодолеть это расстояние на самокате. Этим смельчаком оказался 28-летний петербуржец Денис Бритвин. Он сообщил о своем намерении в социальных сетях.

«Питерец.ру» отмечает, что Бритвин уже преодолел расстояние более 2 тыс. км и добрался до Удмуртии. На это у него ушло 42 дня. Турист намерен достичь своей цели к ноябрю. Посмотрим, удастся ли у него добраться до Владивостока.

По словам путешественника, основной сложностью становится груз в 12 кг. Это два рюкзака со спальником, палаткой и прочими необходимыми вещами. Но трудности не пугают Бритвина – отчаянный путешественник готов их преодолевать.