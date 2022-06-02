Права ли Собчак в истории с Галицким?

Петербургская журналистка Ксения Собчак сообщила, что известного бизнесмена Сергея Галицкого онкозаболевание. Соответствующая информация была опубликована на ее Телеграм-канале.

По словам Собчак, миллиардер держит основной капитал в российских акциях. В иностранных банках у Галицкого имеется лишь небольшая сумма. Ксения считает, что у предпринимателя сейчас есть только деньги на себя и на лечение.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Нужно ли было Собчак обнародовать эти сведения?» Галицкий сам говорил, что болен. Было понятно, что речь идет о чем-то серьезном. Но конкретный диагноз миллиардер не называл.

Насколько информация с онкологией точна? Скорее всего, она достоверна. А вот слова о капитале Галицкого вызывают сомнения. Все-таки люди такого уровня не будут рассказывать направо-налево, где именно хранят свой капитал.