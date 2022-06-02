ента новостей

11:01
В Петербурге двое приезжих с Северного Кавказа снимали интим с малолетками на телефон
10:54
Права ли Собчак в истории с Галицким?
10:09
В больничном комплексе Талсы вооруженный стрелок убил четырех человек
10:06
Машины дешевеют
10:04
Канада обвинила китайских летчиков в опасном приближении к своему самолету-разведчику
01:46
Александр Радулов возвращается в КХЛ, но сможет ли он играть в России на прежнем уровне?
19:45
В Петербурге состоялось празднование 80-ой годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО
17:48
Политолог Соловейчик: Смольный не смог организовать поставки автобусов перед вторым этапом транспортной реформы
17:18
Дворцовый сад открылся для детей, горожан и гостей города
16:10
Выставка Алексея Сильникова «Волшебный Петербург»
15:25
В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности
15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
15:09
В Ленобласти поезд насмерть сбил пешехода
14:27
Полицейские задержали двух лжесоцработниц, похитивших накопления пенсионеров
14:20
В Петербурге в результате обысков полицейские в холодильнике нашли наркотики
14:17
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе
12:18
Депутаты парламента присоединились к акции «Белый цветок»
12:15
В Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
12:14
Разводку Ладожского моста перенесли по просьбе судовладельца
12:12
В Ленобласти произошло тройное ДТП
09:55
В Петербурге задержан мигрант за приставания к несовершеннолетней
09:49
Житель Гатчины задержан за постановочный угон
09:35
В Петербурге подросток на самокате попал под автобус
09:21
Росгвардейцы поздравили воспитанников петербургского детсада с Днем защиты детей
09:19
Крупнейшие в мире военно-морские учения углубляют напряженность в отношениях США с Китаем
08:48
Из доцента в судьи
08:15
Где лучше отдыхать?
07:37
Интернет стал катастрофой
23:36
Футбол в голодном городе: фильм про игру в Ленинграде 42-го приурочили к годовщине легендарного матча
19:46
В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Права ли Собчак в истории с Галицким?

Права ли Собчак в истории с Галицким?

0
12
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
bloknot-krasnodar.ru
Ксения Собчак сообщила о серьезной болезни российского миллиардера

Петербургская журналистка Ксения Собчак сообщила, что известного бизнесмена Сергея Галицкого онкозаболевание. Соответствующая информация была опубликована на ее Телеграм-канале.

По словам Собчак, миллиардер держит основной капитал в российских акциях. В иностранных банках у Галицкого имеется лишь небольшая сумма. Ксения считает, что у предпринимателя сейчас есть только деньги на себя и на лечение.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Нужно ли было Собчак обнародовать эти сведения?» Галицкий сам говорил, что болен. Было понятно, что речь идет о чем-то серьезном. Но конкретный диагноз миллиардер не называл.

Насколько информация с онкологией точна? Скорее всего, она достоверна. А вот слова о капитале Галицкого вызывают сомнения. Все-таки люди такого уровня не будут рассказывать направо-налево, где именно хранят свой капитал.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-12-2017, 09:24
Собчак намерена идти до конца
12-11-2017, 15:32
Собчак освистали на митинге
10-02-2015, 07:41
Собчак презентует книгу своего отца
31-01-2018, 17:03
Ксения Собчак успела сдать подписи в Центризбирком
19-02-2018, 22:01
Собчак и Нарусова вручили гранты лучшим студентам-юристам СПбГу
18-03-2015, 17:43
Сколько получит Ксения Собчак за роль Фёклы Ивановны?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
97
Вчера, 15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
0
91
Вчера, 12:12
В Ленобласти произошло тройное ДТП
0
99
Вчера, 09:35
В Петербурге подросток на самокате попал под автобус
0
132
30-05-2022, 14:12
В Ленобласти 60-летняя женщина перевернулась на снегоболотоходе и погибла
Наверх