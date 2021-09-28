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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы будут плавать на лодках?

Петербуржцы будут плавать на лодках?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Чем для Петербурга обернется глобальное потепление?

Петербургский профессор Алексей Фадеев считает, что глобальное потепление окажет очень серьезное воздействие на Петербург и Ленобласть. По его словам, из-за таяния ледников в зоне вечной мерзлоты планета будет находиться под угрозой к 2050 году.


Петербургская дамба может переесть справляться с наводнениями. Ученый предполагает, что петербуржцам придется плавать по улицам на лодках. Ну а в квартиры нижних этажей можно будет добраться с помощью аквалангов. Фадеев обратил внимание, что не зря Евросоюз приложил усилия по сокращению выбросов парниковых газов.


«Питерец.ру» считает, что в вопросе глобального потепления не все так однозначно. Некоторые ученые высказывают мысль о преувеличении существующей проблемы. В частности, есть теория, согласно которой в климатических условиях нашей планеты наблюдается цикличность. Похолодание и потепление периодически сменяют друг друга. Если эта теория и не верна, то последствия от глобального потепления все равно могут быть не такими катастрофическими, как нам сегодня рисуют.

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