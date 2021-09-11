За что еще будут штрафовать в метро?

В Смольном хотят пересмотреть систему штрафов, которая действует в петербургском метро. Власти намерены расширить список случаев, когда предполагается введение таких санкций.

Например, запретят агитационные материалы, квадрокоптеры. Нельзя будет снимать обувь в метро или находиться в голом виде. Еще штрафовать будут за перевозку багажа с превышением нормы. Одежда пассажиров не должна быть грязной и зловонной. Для животных нужны будут клетки или корзины. Под это требование не попадают собаки-поводыри. За все перечисленные нарушения будут предусмотрены штрафы до 3000-5000 руб.

«Питерец.ру» считает, что расширение системы штрафов является оправданным шагом. Главное, чтобы городские власти и работники метрополитена проявляли в этом последовательность. Когда одних пассажиров привлекают к ответственности, а к другим не предъявляют претензий за такие же нарушения, это вызывает немало вопросов.