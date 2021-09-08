Уехать на маршрутке – чудо!

К сожалению, многие вещи в нашей стране делают через всем хорошо известное место. Развивая одно, у нас часто забывают про другое, не учитывают различные нюансы. Именно это произошло в Янино.

Жители поселка жалуются на проблему транспорта. Люди банально не могут доехать до метро. Очереди на маршрутку такие же длинные, как в мавзолей Ленина во времена Советского Союза. Чтобы добраться до подземной электрички, приходится часами ждать транспорт. Это какая-то нелепость для наших дней.

«Питерец.ру» задается вопросом: «К чему застраивать поселок, если это приводит к таким последствиям? Неужели нельзя было учесть повышение нагрузки на транспорт?» Когда поездка на обычной маршрутке становится чудом, это говорит о серьезной недоработке властей.

По мнению специалистов, программа «сельской ипотеки» может обернуться социальным и транспортным коллапсом. Нужно срочно решать проблему, возникшую в Янино и не допустить повторение такой истории в других населенных пунктах.