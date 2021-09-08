ента новостей

10:30
Яйца для арабов
09:47
От техосмотра откажутся?
08:56
Уехать на маршрутке – чудо!
00:16
Смолов забил победный гол в ворота Мальты, но счёт скромный – всего лишь 2:0
14:43
Аферисты оставили без денег пенсионерку из Выборга
14:31
Мошенники оставили без денег пенсионерк из Соснового Бора
13:33
Декоративные рыбы, амфибии и земноводное улетели из Санкт-Петербурга
09:52
Симптомы коронавируса
08:38
Много ли мы платим за ЖКХ?
07:56
Лавров о формировании личности
23:31
«Адмирал» буквально утонул в игре против СКА, проиграв с разницей в 7 шайб
19:22
Любовь Казарновская и Фабио Мастранджело представят плейлист из любимой музыки Достоевского в Петербургской филармонии
15:04
Военно-историческое мероприятие «Бой Колобанова»
15:00
«Фонд Доноров» выпустил фирменный гематоген
14:08
Выставка Марата Тажибаева «Переплетение»
14:05
Выставка «Поиск. Дом»
14:02
Выставка «Невидимые линии»
13:59
Камерный оркестр «Карелия» выступит в поддержку доноров
13:53
В Ленобласти пьяная женщина порезала мужчину и молодого парня
10:14
В Петербурге мужчина поджег дверь в администрацию Московского района
10:05
В Петербурге десятилетний мальчик выпал из окна
10:02
Обманывают под видом сотрудников полиции
09:41
Просто ходи – и будет все хорошо
09:18
Кто отвечает за безопасность в школах?
23:41
Кагарлицкий забросил первую шайбу за «Ак Барс», Шипачёв снова сделал дубль
22:40
На внешнем кольце КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
17:40
В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта
22:59
Ерохин открыл счёт в победном для сборной России матче с Кипром
15:08
Выставка фотографий «Дом, в котором…»
15:04
Выставка «Окна русского авангарда»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Уехать на маршрутке – чудо!

Уехать на маршрутке – чудо!

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Янино огромные проблемы с транспортом

К сожалению, многие вещи в нашей стране делают через всем хорошо известное место. Развивая одно, у нас часто забывают про другое, не учитывают различные нюансы. Именно это произошло в Янино.

Жители поселка жалуются на проблему транспорта. Люди банально не могут доехать до метро. Очереди на маршрутку такие же длинные, как в мавзолей Ленина во времена Советского Союза. Чтобы добраться до подземной электрички, приходится часами ждать транспорт. Это какая-то нелепость для наших дней.

«Питерец.ру» задается вопросом: «К чему застраивать поселок, если это приводит к таким последствиям? Неужели нельзя было учесть повышение нагрузки на транспорт?» Когда поездка на обычной маршрутке становится чудом, это говорит о серьезной недоработке властей.

По мнению специалистов, программа «сельской ипотеки» может обернуться социальным и транспортным коллапсом. Нужно срочно решать проблему, возникшую в Янино и не допустить повторение такой истории в других населенных пунктах.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-03-2014, 09:11
А может Путин поможет?
26-09-2013, 09:27
Вся надежда на Губернатора
23-02-2016, 09:32
Необустроенный поселок
11-08-2015, 00:17
Как организовать доставку сотрудников?
14-09-2016, 07:23
Автокредит растет
21-01-2016, 14:53
Все достоинства такси перед иным транспортом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
311
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
304
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
278
31-08-2021, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
242
31-08-2021, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх